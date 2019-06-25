إطلاق تطبيق إلكتروني لإطلاع المغاربة على جودة مياه الاستحمام في الشواطئ -التفاصيل

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس الاثنين، تطبيقا إلكترونيا على الهواتف المحمولة (IPLAGES)، الخاص بالشواطئ، والذي يروم تقديم معلومات متنوعة للعموم حول الشواطئ، لاسيما جودة مياه الاستحمام.

ويمكن التطبيق، المتاح على نظام التشغيل “أندرويد”، والذي تم إطلاقه خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام في شواطئ المملكة، من تسهيل اختيار الشواطئ، سواء اعتبارا لقربها من الموقع الجغرافي لمستخدم التطبيق، أو من خلال تصفح الخريطة الجغرافية على امتداد السواحل المغربية.

وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن هذا التطبيق الذي تم تطويره من قبل المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، يتيح أيضا ولوج العموم إلى المعلومة المتعلقة بمطابقة جودة مياه الاستحمام للمعايير والمعلومات المتعلقة بالمرافق، والبنيات التحتية المتوفرة على الشواطئ.