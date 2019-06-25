للموسم الثاني تواليا..اتحاد طنجة يعسكر بتركيا

يخوض فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، معسكرا إعداديا في تركيا، ويدوم لأسبوعين، يجري من خلاله بعض اللقاءات الودية، وذلك استعدادا لاستحقاقات الموسم القادم.
ولم يحدد بعد “فارس البوغاز” الموعد الرسمي لمعسكره التركي، لكنه سيكون حتما بعد إجراء تداريبه الأولية في المغرب، والتي حدد لها يوم 7 يوليوز المقبل، بالإضافة لخوضه الدوري الودي المنظم في مدينة طنجة، خلال الفترة ما بين 23 و27 من الشهر نفسه.
ويبحث الاتحاد من وراء فترة إعداده في تركيا، عن الظهور بوجه مشرف، في مسابقتي البطولة الاحترافية وكأس العرش، الموسم القادم، علما أنه المرة الثانية على التوالي التي يختار فيها الفريق تركيا، مكانا لمعسكره الصيفي، بعد أن خاض الصيف الماضي معسكرا مشابها في البلد ذاته.
ويسعى اتحاد طنجة لاستعادة لقب البطولة الاحترافية، الذي فقده الموسم الماضي لصالح الوداد الرياضي، إذ يراهن على إبرام مجموعة من التعاقدات الوازنة، للعودة إلى التوهج من جديد.
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