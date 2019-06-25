بعد الحكم الابتدائي بـ70 سنة.. عائلات عصابة “الذبيحة السرية” تنتظر البراءة!

من المرتقب، أن تطوي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف ما بات يعرف إعلاميا، بـ”عصابة الذبيحة السرية”، وذلك بالنطق بالحكم غدا الأربعاء؛ بعدما، أدخلت الهيأة التي تنظر في هذا الملف، القضية للمداولة، للنطق بالحكم، في قضية أثارت الرأي العام.

وتترقب عائلات المعتقلين السبعة، في هذه القضية، أن تكون الأحكام في المرحلة الاستئنافية، مخففة لما جاءت به في المرحلة الابتدائية، خاصة وأنه سبق وأن قضت المحكمة الابتدائية، أحكاما في حق المعتقلين تصل إلى سبعين سنة سجنا نافذا، إذ قضت بعشر سنوات في حق كل واحد منهم، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف عائلاتهم.

ويشار إلى أن القضية تفجرت بأحد الدواوير ضواحي جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، بعدما تمكنت مصالح الدرك الملكي في مركز الشلالات، التابعة لسرية درك المحمدية، في 24 نونبر الماضي، من إيقاف عصابة من سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 30 سنة و50، ينحدرون من المحمدية والجديدة وخريبكة، وحجزت لديهم سيارة نفعية من نوع “مرسيدس”، وبقرتين مريضتين في حالة احتضار، وعددا من الكلاب، إضافة إلى مجموعة من الأدوات والسكاكين التي تستعمل في الذبح والشرح.