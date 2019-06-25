تقارير: صفقة تبادلية محتملة بين الإنتر والبارسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن صفقة تبادلية تلوح في الأفق ومن المتوقع إبرامها بين فريقي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن إنتر ميلان يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط البلجيكي رادغا ناينغولان هذا الصيف.

ويدعم إنتر في قرار الاستغناء عن ناينغولان أن النيراتزوري اقترب من التعاقد مع نيكولو باريلا (كالياري)، وستيفانو سينسي (ساسولو).

وأشار الموقع الإيطالي إلى إن إنتر يفكر في الاستغناء عن النجم البلجيكي خلال صفقة تبادلية مع برشلونة تقضي بحصول النيراتزوري على خدمات لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال.

وكان النجم البلجيكي قد عانى من بعض الإصابات والمشكلات البدنية، في الموسم المنتهي، والتي جعلته لا يتواجد باستمرار في التشكيل الأساسي للنيراتزوري.