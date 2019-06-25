إصابات في غزة وحرائق بالمستوطنات المحيطة بالقطاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 12 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على متظاهرين قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع مناطق الـ48، فيما اندلعت الحرائق في 12 موقعًا في محيط مستوطنات "غلاف غزة" المحيطة بالقطاع المحاصر، بفعل إطلاق البالونات الحارقة.

وفي بيان مقتضب، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، أشرف القدرة، إن "12 فلسطينيا أصيبوا، منهم 3 بالرصاص الحي على الحدود الشمالية لقطاع غزة". وأوضح القدرة أن 9 جراء الإصابة المباشرة بقنابل الغاز المدمع السام.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ48، الثلاثاء، رفضا لعقد ورشة المنامة لطرح الشق الاقتصادي لخطة الإكلاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن".

ومنذ صباح الثلاثاء، ساد إضراب في قطاع غزة شمل كافة المرافق الحكومية والتجارية والخاصة، احتجاجا على عقد مؤتمر المنامة.

إضراب في قطاع غزة

وعم الإضراب الشامل قطاع غزة صباح، اليوم الثلاثاء، فيما تواصلت ولليوم الثاني الفعاليات الاحتجاجية والمسيرات بالضفة الغربية المحتلة، رفضا لورشة المنامة الاقتصادية، وسط رفض فلسطيني وعربي شعبي واسع، للورشة ولـ"صفقة القرن".

وينطلق مساء اليوم، مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"ورشة المنامة"، في البحرين، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأميركية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

إلى ذلك، حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع وما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة عقب تراجعه وتلكئه في تنفيذ تفاهمات التهدئة.

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وأكد الحية في تصريح صحافي، أن تلاعب الاحتلال في مساحة الصيد ووقف توريد الوقود لمحطة التوليد يجعل التفاهمات في خطر شديد، وينذر بعواقب وخيمة. كما حذر الحية الاحتلال الإسرائيلي من تصدير أزماته الداخلية إلى الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، باندلاع 10 حرائق في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة المحاصر، والمعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وذلك بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع.

وذكر الموقع الإلكتروني لهيئة البث، أن سبعة حرائق اندلعت في المجلس الاستيطاني "إشكول"، فيما اندلع حريقان في "شاعر هنيغيف"، وحريق آخر بـ"سدوت هنيغيف".

وصعّد الشبان الفلسطينيون خلال اليومين الماضيين من إطلاق البالونات المذيلة بفتائل مشتعلة في إطار تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات رفع الحصار عن قطاع غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت وقف تزويد غزة بالوقود المستخدم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، ابتداء من، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال بحرية، وذلك بذريعة الحرائق بمستوطنات "غلاف غزة" التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من القطاع.