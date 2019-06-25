ريال مدريد يتحرك لضم بديل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن هناك تحرك تجديد من قبل ريال مدريد الإسباني من أجل ضم أحد اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن حلم ريال مدريد هو التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن مع التعقيدات التي يضعها النادي الإنجليزي، يبدو من الصعب أن يحصل الميرنغي على خدماته هذا الصيف.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تعنت مانشستر يونايتد دفع ريال مدريد، لوضع خيار آخر لإنقاذ الموقف، فاستهدف التعاقد مع الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي والبديل الأول لصفقة بوغبا.
وينوي الميرنغي استغلال مفاوضات نابولي للتعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، من أجل تجديد طلبه لضم رويز الذي يتمسك البارتينوبي باستمراره.
يذكر أن رويز انضم إلى نابولي في الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال بيتيس.
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