ترامب يهدد بـ"إبادة" إيران حال أي اعتداء جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بـ"إبادة" إيران حال أي اعتداء جديد، مشيراً إلى أن نظام طهران لا يفهم إلا لغة القوة.

وأكد ترامب في تغريدات على حسابه بتويتر أن الشعب الإيراني يعاني، لأن قيادته تنفق أموالاً على دعم الإرهاب.

وقال إن "أي اعتداء إيراني على أي مصالح أمريكية سيقابل بقوة مطلقة، وقد يعني هذا إبادة إيران".

وأضاف "نحن لم ننسَ استخدام إيران العبوات الناسفة التي قتلت 2000 أمريكي وأصابت العديد"، لافتاً إلى أن التصريحات الإيرانية تظهر أن النظام لا يفهم الواقع.