"التايمز": أبل تبيع تطبيق "فتاوى" للقرضاوي يحرض على الكراهية

حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية من أن متجر تطبيقات أبل "آب ستور"، يبيع تطبيقا يضم فتاوى تحرض على الكراهية والتطرف ليوسف القرضاوي مفتي تنظيم "الإخوان" الإرهابي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته الإثنين، إن "آب ستور" يستضيف تطبيق "يورو فتوى" (Euro Fatwa) الذي يرتبط بجماعة "الإخوان" على الرغم من مخاوف الخبراء من أنه أداة للتطرف.

وأوضحت أن "يورو فتوى" أطلقه في أبريل/نيسان الماضي المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، الذي أسسه القرضاوي، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن، ويحرض على العنف والكراهية.

وأشارت إلى أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فرضت حظرا على القرضاوي (92 عاما)، وتمنعه من الدخول لوجهات نظره المتطرفة التي تضمنت الإعراب عن دعمه للمفجرين الانتحاريين.

ولفتت إلى أنه في مقدمة التطبيق يتحدث القرضاوي عن فتاوى سابقة يشير خلالها إلى اليهود بطريقة تشهيرية.

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كما يطلب التطبيق من المسلمين الذين يسألون عما إذا كانوا قد يواصلون عملهم كمستشارين ماليين أو في البنوك الغربية أن يبحثوا عن وظائف جديدة، بسبب تحريم البنوك التي تقرض مقابل فوائد.

والشهر الماضي، حذفت جوجل هذا التطبيق من على منصة "جوجل بلاي" على الإنترنت، في غضون ساعات بعد تواصل الصحيفة معه.

ومع ذلك، لا يزال التطبيق متاحًا على متجر تطبيقات "أبل".

من جانبها، قالت وكالة الأمن الداخلي الألمانية إن هذا التطبيق كان "لبنة في عملية التطرف".

وفي مايو/أيار الماضي، أشارت "أبل" إلى أن توجيهاتها تتطلب تطبيقات "لا تحتوي على محتوى مزعج أو مسيء".

وقالت: "إننا نراجع يورو فتوى مجدداً بحثاً عن انتهاكات محتملة لتوجيهاتنا، وإذا وجدنا محتوى ينتهك توجيهاتنا ويضر بالمستخدمين، فسوف نخطر المطور وقد نزيله من المتجر".