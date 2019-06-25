إصابة 13 فلسطينيا برصاص إسرائيلي في غزة

أصيب 13 فلسطينياً، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه وذلك خلال المظاهرات التي نظمها الشبان الفلسطينيين على مقربة من معبر بيت حانون.



وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "الطواقم الطبية تعاملت مع 12 إصابة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه متظاهرين شمال قطاع غزة".

وذكرت أن "3 من المصابين أصيبوا بالرصاص الحي و9 بقنابل الغاز المباشرة".

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": "إن فلسطينياً آخر أصيب شرق خان يونس برصاص الاحتلال".

ووفق شهود عيان، فإن مجموعات من الشبان الفلسطينيين تظاهروا على مقربة من معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة وشرق خان يونس، وأشعلوا إطارات سيارات وأطلق بعضهم بالونات مشتعلة قبل أن يستهدفهم الجيش الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز ويوقع الإصابات.

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في المقابل، اندلعت 10 حرائق في التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، الإثنين، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

ووفق موقع "حدشوت 24" فإن حريقين اندلعا في تجمع "أشكول"، وحريقين في منطقة "كرم أبوسالم"، و"شاعر هنيغف"، و3 حرائق في "كيسوفيم"، إثر بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وفي الأيام الماضية، صعد الشبان الفلسطينيون من إطلاق البالونات المحملة بشعل حارقة تجاه غلاف غزة؛ وسط انتقاد فلسطيني لتراجع الاحتلال المتكرر عن تنفيذ تفاهمات التهدئة.

وعاقبت إسرائيل سكان قطاع غزة، بوقف إدخال إمدادات الوقود إلى محطة توليد الكهرباء، التي تعتبر المصدر الثاني للطاقة، حتى إشعار آخر.

ويؤثر القرار ليس فقط على السكان في منازلهم وإنما أيضاً المستشفيات والمرافق الصحية والأعمال التجارية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إنه: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من القطاع إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة، تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء، عبر معبر كيرم شالوم (كرم أبوسالم) من اليوم وحتى إشعار آخر".