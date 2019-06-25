محمد بن زايد وشينزو آبي يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من شينزو آبي رئيس وزراء اليابان جرى خلاله بحث علاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها في المجالات كافة.

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن احتواء تداعياتها التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.