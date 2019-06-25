محمد بن زايد ومستشار بريطاني يبحثان تطوير العلاقات العسكرية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مع الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في بريطانيا سبل تطوير العلاقات في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.
كما بحث الشيخ محمد بن زايد والمسؤول البريطاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين.
وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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