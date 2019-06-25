بولتون يحذر إيران من تعطيل المؤتمر الاقتصادي في البحرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إيران من تعطيل مؤتمر البحرين حول السلام في الشرق الأوسط، ذلك في ظل التوتر الحاد بين واشنطن وطهران.

وقال بولتون "انخرطت إيران خلال الشهرين الماضيين في سلسلة طويلة من الهجمات غير المبررة".

وأسقطت طهران الأسبوع الماضي طائرة تجسس أميركية مسيرة قالت إنها دخلت المجال الإيراني وهو ما تنفيه واشنطن.

واتهمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية بالتورط في سلسلة هجمات ضد الملاحة في دول الخليج وهي اتهامات تدحضها إيران.

وتنطلق في العاصمة البحرينية المنامة مساء الثلاثاء وبدعوة من الولايات المتحدة الأميركية ورشة عمل للكشف عن الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

Advertisements

وقال بولتون خلال زيارة إلى القدس "في بيئة كهذه فإن تهديد المؤتمر في البحرين يبقى احتمالا واردا".

وتابع "سيكون من الخطأ الكبير أن تواصل إيران سلوكها هذا".

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي هذه في معرض رده على أسئلة الصحفيين حول أي تدخل إيراني محتمل.

لكن لا يوجد أية أدلة تثبت أن طهران تخطط لتعطيل المؤتمر.