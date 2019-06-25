انت الان تتابع بايدن المرشح الديمقراطي البارز للبيت الابيض يواجه هذا الاسبوع باقي المرشحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جو بايدن

يتوقع ان يؤكد جو بايدن المرشح البارز للبيت الابيض الذي يتقدم منافسيه حسب الاستطلاعات، موقعه عندما يواجه هذا الاسبوع منافسيه في مناظرة كبيرة للديمقراطيين.

ويواجه بايدن نائب الرئيس السابق باراك اوباما المعروف بزلاته خصوصا عندما يخرج عن النص المكتوب لخطبه، الخميس تسعة من الساعين للترشح عن الحزب الديمقراطي وبينهم منافسه الابرز التقدمي بيرني ساندرز الذي يأتي ثانيا في الاستطلاعات.

وبعد بداية حملة لزم فيها الجميع حدود اللباقة والكياسة، يتوقع أن يركز باقي المنافسين هجماتهم على بايدن، خصوصا بعض الوجوه الجديدة الساعية لفرض أنفسهم والفوز برهان الترشيح الديمقراطي.

ويرى المحلل السياسي كيلي كونديك أن "عليهم مهاجمته" اذا أرادوا تقليص تقدمه عليهم.

وأضاف أنه "بالنسبة الى بايدن توفر هذه المناظرات اختبارا جيدا لمتانة الدعم الذي يحظى به" معتبرا اسبقيته في الاستطلاعات "هشة إذ لازالت تفصلنا اشهر عن موعد الحملة الانتخابية".

وتصاعد السجال في الايام الاخيرة بعد تصريحات لبايدن (76 عاما) حول علاقات ودية ربطته قبل سنوات عديدة مع سيناتورين يتبنيان مواقف عنصرية.

وجلبت له هذه التصريحات انتقادات شديدة من معارضين عادة ما كانوا في علاقة احترام وود معه على غرار السيناتور كوري بوكر والسيناتورة كامالا هاريس المرشحان البارزان أسودا البشرة ضمن مجموعة مرشحي الحزب الديمقراطي المتنوعة جدا.

ومع 24 متقدماً للسباق وهو رقم قياسي، سيكون لهذه المناظرة وقعا غير مسبوق. ووزع المنظمون العشرين مرشحا المختارين على أساس موقعهم في الاستطلاعات وقيمة الاموال التي جمعوها للحملة، الى مجموعتين كل واحدة من عشرة مرشحين.

وعند الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي مساء الاربعاء ثم مساء الخميس يخوض المرشحون مناظرتهم في ميامي بفلوريدا وهي ولاية أساسية في السباق للبيت الابيض.

وفي القضايا الكبرى مثل الصحة والفوارق الاجتماعية، يدافع الاشتراكي بيرني ساندرز (77 عاما) عن مواقف تقدمية أكثر وذلك بعد منافسته التي خسرها مع هيلاري كلينتون في سباق الديمقراطيين في 2016.

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وكان ساندرز وعد بالدفاع عن مواقف مؤيدة لنظام صحي عام ومعارضته للحرب في العراق و"الاتفاقات التجارية الرهيبة"، ما يعني أنه ينوي التمايز بوضوح عن مواقف بايدن.

ويظهر بايدن وساندرز المعروفان جيدا لدى الناخبين، باستمرار عبر قنوات ان بي سي واس ان بي سي وتيلموندو، التي تفرد مساحة كذلك لمرشحين أقل شهرة لكنهما يشغلان موقعين متقدمين في السباق بيتي بوتيدجادج (37 عاما) رئيس بلدية ساوث بند في انديانا، والسيناتورة الكاليفورنية كامالا هاريس (54 عاما).

ويشارك بوتيدجادج في المناظرة في خضم جدل أعقب مقتل مواطن اسود البشرة برصاص شرطي أبيض البشرة في بلدته.

كما تحتل السيناتورة التقدمية اليزابيث وارن الثالثة في ترتيب المرشحين بحسب الاستطلاعات، موقعا مميزا بين العشرة الذين سيتبارون مساء الاربعاء.

لكنها ستجد نفسها مع العديد من المرشحين الساعين لاعطاء دفعة جديدة لحملاتهم وبينهم بيتو اروركي والسيناتور كوري بوكر وعمدة نيويورك بيل دو بلاسيو والسيناتورة ايمي كلوبوشار.

وقد ينجح بعض المرشحين في احداث أثر على غرار رجل الاعمال من اصول تايوانية اندوي يانغ الذي يحظى بأنصار متحمسين.

كما تمكنت اليزابيث وارن التي لقيت ترحيباً جيدا في اللقاءات الجماهيرية في الايام الاخيرة من مزاحمة ساندرز وحتى التفوق عليه في بعض الاستطلاعات.

وقال ساندرز عبر سي ان ان الاسبوع الماضي "سواء كان بايدن او اليزابيث وارن، او أيا كان، أعتقد أني المرشح الاصلب لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب".

وجسد هتاف "اهزموا ترامب" الذي ردده بتلقائية حشد تجمع الجمعة في كولومبيا بكارولاينا الجنوبية، أمام أكثر من 20 مرشحا وقفوا معا لالتقاط صورة جماعية غير مسبوقة، هدف الديمقراطيين.