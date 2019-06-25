الان تتابع عاجل.. ترامب: أي هجوم من إيران على أي هدف أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. ترامب: أي هجوم من إيران على أي هدف أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. ترامب: أي هجوم من إيران على أي هدف أمريكي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة report this ad

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