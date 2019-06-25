مصر: «أمل الإخوان» في استهداف مؤسسات الدولة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عضو مجلس النواب السابق زياد العليمي، و آخرين، بتهمة إنشاء تحالف تموله جماعة الإخوان المحظورة، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها. وأشار بيان لوزارة الداخلية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن المتهمين: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، أسامة عبد العال محمد العقباوى، عمر محمد شريف أحمد الشنيطى، حسام مؤنس محمد سعد، زياد عبد الحميد العليمى، هشام فؤاد محمد عبد الحليم، حسن محمد حسن بربرى، قاموا بإنشاء تحالف (الأمل) إلى جانب 19 كياناً إقتصادياً بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها.



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