شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: انتهاك إيران للاتفاق النووي يشكل «خطأ فادحاً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم (الثلاثاء)، من أن انتهاك إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيشكل «خطأ فادحاً» و«رداً سيئاً على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة» على طهران.

وقال أمام الجمعية الوطنية: إن الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية تحركت بكامل أجهزتها لجعل إيران تفهم أن ذلك لن يكون في مصلحتها، داعياً إلى «العمل معاً لتجنّب التصعيد».