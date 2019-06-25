شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: انتهاك إيران للاتفاق النووي يشكل «خطأ فادحاً» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم (الثلاثاء)، من أن انتهاك إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيشكل «خطأ فادحاً» و«رداً سيئاً على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة» على طهران.
وقال أمام الجمعية الوطنية: إن الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية تحركت بكامل أجهزتها لجعل إيران تفهم أن ذلك لن يكون في مصلحتها، داعياً إلى «العمل معاً لتجنّب التصعيد».
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