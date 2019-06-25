شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحذر من حصار أوروبي على بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، إنه مستعد لقيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 31 أكتوبر، وإن أي محاولة من جانب الاتحاد لفرض رسوم تجارية ستكون أشبه بما حدث وقت نظام الحصار القاري في الحقبة النابوليونية.

واضاف جونسون لمحطة إذاعة إل.بي.سي اليوم (الثلاثاء):«أعتقد أنه سيكون أمراً غريباً للغاية أن يتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بمفرده... إذا قرر فرض تعريفات على بضائع من بريطانيا سيكون ذلك عودة إلى نظام الحصار القاري النابوليوني».

وكان نظام الحصار القاري في عهد نابوليون بونابرت هو فرض حصار بهدف شل اقتصاد بريطانيا أثناء الحروب النابوليونية في أوائل القرن التاسع عشر.