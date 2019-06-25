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إيران تتحدى العالم وتقلص الالتزام بالاتفاق النووي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب ( طهران )

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، اعتباراً من السابع من يوليو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «فارس» اليوم (الثلاثاء).

وقال شمخاني: أنه بدءاً من 7 يوليو، سنبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي. واصفاً البيان الأوروبي الأخير الهادف إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني للاستمرار في تنفيذ التزاماته، بأنه «صلف سياسي».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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