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تشييع رئيس أركان الجيش الإثيوبي

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)

شُيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم (الثلاثاء)، رئيس أركان الجيش سياري ميكونين الذي اغتاله السبت حارسه الشخصي، وهو حادث متصل على ما يبدو بما وصفته السلطات بمحاولة انقلاب على حكومة مقاطعة أمهرة، في الشمال الغربي من إثيوبيا.

كما قُتل في محاولة الانقلاب رئيس المقاطعة أمباشو ميكونين وأحد مستشاريه، وكبير المدعين العامين الإقليميين ميغبارو كيبيدي، الذين كانوا يشاركون في اجتماع لمسؤولي المقاطعة التي تعد من مناطق البلاد التسع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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