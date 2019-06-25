شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع رئيس أركان الجيش الإثيوبي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)شُيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم (الثلاثاء)، رئيس أركان الجيش سياري ميكونين الذي اغتاله السبت حارسه الشخصي، وهو حادث متصل على ما يبدو بما وصفته السلطات بمحاولة انقلاب على حكومة مقاطعة أمهرة، في الشمال الغربي من إثيوبيا.
كما قُتل في محاولة الانقلاب رئيس المقاطعة أمباشو ميكونين وأحد مستشاريه، وكبير المدعين العامين الإقليميين ميغبارو كيبيدي، الذين كانوا يشاركون في اجتماع لمسؤولي المقاطعة التي تعد من مناطق البلاد التسع.
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