شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: مبادرة وطنية لوضع خارطة سلام جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، إن المجلس يعمل على إنجاح المبادرات المعتمدة على الاتفاق السياسي، منوهًا بأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان، ويفرض الرأي بالقوة.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممي، المشري، على نتائج زيارته للمنطقة الشرقية، حيث التقى عددًا من الجهات الحكومية والأهلية والحزبية هناك.

مما يذكر أن تحالف القوى الوطنية، أطلق صباح اليوم مبادرة لحل الأزمة الليبيبة، ترتكز على إيقاف إطلاق النار، وإنشاء منطقة عازلة حول العاصمة، وعقد مؤتمرات بين جميع الأطراف لوضع خارطة طريق سياسية.