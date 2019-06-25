شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تبحث فرض مزيد من العقوبات على إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)قال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح لوكالة الأنباء رويترز، اليوم (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حد على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفاً أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات.
وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه مدينة جنيف في سويسرا: «سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات».
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