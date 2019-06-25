أثناء إصلاح بوابة مزلقان.. إصابة عامل صدمه القطار في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب عامل مزلقانات، اليوم الثلاثاء، أثناء تأدية عمله في إصلاح بوابة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

وتلقى العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، ونائبه العميد رضا النويشي، إشارة من أمين شرطة مصطفى القطان، رئيس نقطة محطة قطار دسوق، بإصابة العامل "رفعت الجيوشي الشناوي"، 40 سنة، فني مزلقانات بالشركة العربية للتصنيع، ويقيم بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، صدمه قطارًا أثناء تأدية عمله.

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انتقل رئيس نقطة محطة قطار دسوق، تحت إشراف العميد رضا النويشي، نائب مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، إلى موقع الحادث، وتبين انه أثناء مرور القطار رقم 462 القائم من محطة قطار دسوق والمتجه لمحطة قلين، صدم العامل المذكور أثناء إصلاح بوابة مزلقان كوبري المدير، نظرًا لوجود عطل بالبوابة.

جرى نقل العامل إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه نزيف بالصدر، وحالته العامة سيئة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5/315 لسنة 2019 أحوال نقطة محطة قطار دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.