عميد "طب عين شمس": مستشفى الجامعة الجديد صرح يحتذى به محليا وإقليميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد عميد كلية الطب بجامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني أن المستشفي الجديد الخاص بخدمة كبار السن والذي يفتتح غدا الأربعاء، تم تأسيسه بشكل متكامل ويضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحا طبيا يحتذى به على المستويين المحلي والإقليمي، ويضاهى المستويات العالمية، مشيرا إلى أن المواطن من حقه أن يتلقى العلاج بأعلى مستوى، موضحا أنه على مدار عامين لم يصدر قرار علاج بالخارج للأطفال؛ مما يدل على أن طب الأطفال في مصر أصبح على مستوى عال ومتميز.

وقال المتيني - في مؤتمر صحفي عقد قبل افتتاح مستشفى المسنين ومستشفى الأطفال الجديد بجامعة عين شمس - إنه مع تزايد أعداد كبار السن وتعدد احتياجاتهم، لم يعد المبنى القديم يفي باحتياجات وطموحات هذا التخصص فباتت الحاجة ملحة لتأسيس مستشفى متكامل لخدمتهم، لافتا إلى أن مستشفى الشهيد المهندس أحمد شوقي للمسنين تم الانتهاء منه بتكلفة تجاوزت 90 مليون جنيه، ليون المستشفى الجامعي الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن جامعة عين شمس سبق لها وأن أسست قسم طب وصحة المسنين وعلوم الأعمار بكلية طب عين شمس في عام 1984 ليكون القسم الرائد بالجامعات المصرية في هذا التخصص.

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وأشار المتيني إلى أنه بالنسبة لمستشفي الأطفال الجديد فإنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه وتضم مجمع أمراض وجراحة الأطفال بتكلفة 220 مليون جنيه، منوها بأنه يجري العمل حاليًا في المرحلة الثانية التي تشمل تجديد المستشفي القديم وعودته إلى تراثه السابق حين تم تأسيسه منذ أربعينيات القرن الماضي، ويعقبها المرحلة الثالثة والأخيرة بإنشاء برج جراحات الأطفال المجمعة ليصل مجموع أسرة الأطفال و جراحاتها إلي 650 سريرا بانتهاء الثلاث مراحل في عام 2022.

وأضاف أن "ما نراه اليوم هو معادلة نجاح لتعاون كافة مؤسسات الدولة بداية من التعاون مع أسرة المهندس أحمد شوقي حيث التي قامت بالتبرع بحوالي 45 مليون جنيه، وكذلك مؤسسة مصر الخير التي قدمت دعما بقيمة 8 ملايين جنيه ومستشفيات جامعة عين شمس التي دعمت الافتتاحات الجديدة بقيمة 28 مليون جنيه".

وأعلن عميد كلية الطب بجامعة عين شمس عن توقيع اتفاقية مع أكبر مستشفيات طب الأطفال في انجلترا وهي مستشفى "GOSH" في جميع المجالات من بحث علمي وتبادل أطباء وتمريض وتدريب لمدة خمس أعوام.

من جانبه، قال الدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس إن هذه الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس هي نقلة نوعية من حيث الكم والنوع حيث تم ربط مستشفي الأطفال القديم بالمستشفى الجديد، مضيفا أن مستشفي المسنين هو مستشفي تخصصي حيث يضم العديد من التخصصات نظرا لما تحتاجه هذه الفئة العمرية من احتياجات خاصة.