"جنح النقض" تقبل طعن غادة إبراهيم فى اتهامها بإدارة شقة منافية للأداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة جنح النقض، بقبول طعن الفنانة غادة إبراهيم في القضية المتهمة فيها "بإدارة شقة منافية للأداب" ، على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة.

وقررت المحكمة نقض الحكم وإعادته.

ترجع القضية لعام ٢٠١٦ بعد اتهام غادة بإدارة شقة منافية للأداب.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت في ١١ فبراير من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من ٣ سنوات إلى عامًا واحدًا في إتهامها و ٣ آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب.