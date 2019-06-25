السجن المشدد 15 و3 سنوات لتاجر "بانجو" ووالده في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، عاملًا بالسجن لمدة 3 سنوات، والمُشدد 15 سنة لنجله؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 5153 جنايات صان الحجر لسنة 2016، بحيازة كمية من نبات "البانجو" المُخدر، وسلاح ناري.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات حول "عبد الحكيم.إ.ع.إ" 42 سنة، مُقيم بمحافظة الدقهلية، ونجله "محمود" يتاجران في المواد المُخدرة بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

وتمكنت قوة من مباحث المركز، برئاسة النقيب محمد عرفة، معاون مباحث صان الحجر، من ضبط المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الأول، وفي حيازتهما 3 لفافات لنبات "البانجو" المخدر، وسلاح ناري، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.