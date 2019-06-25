أثيوبيا / مقتل العقل المدبر لمحاولة الإنقلاب

وكالات - قالت وسائل إعلام رسمية في أثيوبيا اليوم، الإثنين 24 جوان 2019، إن العقل المدبر لمحاولة الإنقلاب في ولاية أمهرة أعتُقل وقُتل.

وأسفرت أعمال العنف يوم السبت عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الأثيوبي.