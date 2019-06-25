مظاهرات فلسطينيّة في غزة ورام الله ضدّ "ورشة البحرين المشؤومة"

وكالات- تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم، الإثنين 24 جوان 2019، في كل من رام الله وغزة ضد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الإدارة الأمريكية في البحرين وتقاطعه السلطة الفلسطينية.
ورفع مشاركون في مظاهرة وسط مدينة رام الله الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة عليها "لا لورشة البحرين المشؤومة"، و"سنفشل صفقة القرن وأعوانها" و"مؤتمر البحرين مؤامرة لسلب حقوقنا".
وحمل متظاهرون نعشا أسود كتب عليه مؤتمر البحرين والقرارات العربية والإسلامية، في إشارة احتجاجية على مشاركة الدول العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب إضافة إلى البحرين في المؤتمر الأمريكي.
وجرت مظاهرات مماثلة في عدد من مدن الضفة الغربية بدعوة من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشهدت مدينة غزة مظاهرة مماثلة دعت إليها لجنة القوى الوطنية والإسلامية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "معا وسويا ضد مؤتمر البحرين" و"لا لصفقة القرن".
وأعلن في قطاع غزة عن إضراب شامل يوم غد الثلاثاء ومظاهرات ومؤتمرات مناهضة لمؤتمر البحرين والخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".
من جهته، شكك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بشرعية المؤتمر الاقتصادي الأمريكي في ظل المقاطعة الفلسطينية له.
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