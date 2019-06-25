فيديو / السلطات الإيطاليّة تعترض سفينة صيدٍ وتعتقل 6 مصريّين وتونسيًّا على متنها بتهمة تهريب 80...

تساءلت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتيكس) بشأن السبب الذي جعل سفينة صيد تسحب زورقا خشبيا فارغا في أعالي البحار، وهي سفينة جرى رصدها من الجو.

ومن المؤكد كما يظهره شريط الفيديو أنه في بضع ساعات ظهر تدفق من الناس، كانوا على متن سفينة الصيد، ليملوؤا القارب الصغير بأكمله.

وأضافت فرونتيكس قائلة "عندما جرى إنزال 80 مهاجرا غير شرعي على متن الزورق الصغير إنسحبت سفينة الصيد، ثم بدأت الزورق المهاجر يتجه ببطء نحو جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وأردفت "فرونتيكس": "من الواضح أن هذه كانت حالة "سفينة أم" إستخدمها مجرمون لنقل مجموعة كبيرة من المهاجرين عبر البحر نحو وجهتهم قبل تفريغها على متن قارب صغير.

وأكدت فرونتيكس أن طائرة تابعة لها وأخرى دون طيار واصلتا مراقبة سفينة الصيد والقارب على مدار عدة ساعات، لتنبيه السلطات الإيطالية والمالطية. بدأ مركز التنسيق الوطني الإيطالي عملية معقدة تضمنت غوارديا دي فينانسا وغوارديا كوستيرا. وإشتبكوا مع السفينة الأكبر وإعتقلوا مهربي الأشخاص المشتبه بهم وهم 6 مصريين و تونسي . كما جرى إعتراض قارب المهاجرين في المياه الإيطالية.

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*المصدر | الايطالية نيوز