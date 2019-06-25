شويجو: صناعات الدفاع الروسية سجلت وتيرة نمو إيجابية رغم العقوبات

أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بأداء قطاع صناعة الدفاع الروسي، وقال إن هذا القطاع لم يصمد في وجه العقوبات الغربية فحسب، بل أظهر أيضا وتيرة نمو إيجابية خلال السنوات الماضية.
وقال شويجو، خلال افتتاح منتدى "الجيش 2019" في ضواحي موسكو: "رغم العقوبات التي فرضت لعرقلة نمو روسيا وتقدمها العلمي والتقني، فإن مؤسساتنا الصناعية لمتصمد فحسب، بل أظهرت وتيرة نمو إيجابية".
وأعرب الوزير عن أمله بأن يكون المنتدى الذي سيستمر حتى الأحد، منصة ناجحة لتبادل الخبرات والآراء والاطلاع على أحدث نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إيرادات البلاد من تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية
وقال إن إيرادات الأسلحة الروسية سجلت ارتفاعا ملحوظا في 2018، ولامست الـ16 مليار دولار، وتحافظ على وتيرة إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت في 2014، على خلفية موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية، وعودة القرم إلى روسيا، وتبني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول أخرى عقوبات ضد روسيا.
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