عاهل الأردن يبحث مجالات التعاون مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، الذي يزور الأردن على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يمثل مؤسسات مالية دولية وأوروبية.
على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات تعزيز التعاون المشترك، حيث أعرب عبدالله الثاني عن تقدير الأردن للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة في العديد من القطاعات.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن اللقاء قد ركز
من جهته، أعرب يوهانس هان عن حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع
وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.
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