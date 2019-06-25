الكشف عن مخطط لبناء استيطاني جديد وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية

أعلنت لجنة "إعمار الخليل، اليوم الثلاثاء أن أحد المواقع الخاصة بالمستوطنين "المتدينين" نشر على الإنترنت مخططًا لبناء استيطاني يعتزم المستوطنون إقامته على بناء يشتمل على عدة محال تجارية موجودة على مدخل "سوق القصبة" بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأضافت اللجنة - في بيان صحفي - أنه من خلال الصور التي وردت في مقطع "فيديو"

بثه المستوطنون بهدف جمع التبرعات لإقامة هذا البناء الاستيطاني يظهر سوق الجملة، حيث نصب المستوطنون خياما فيه ، وعرضوا صورا لمخططهم الاستيطاني هناك.يذكر أن لجنة "إعمار الخليل " كانت قد كشفت خلال يونيو الجاري عدة انتهاكات وتعديات استيطانية على محال تجارية .وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد أعلن في نوفمبر من العام الماضي "2018" عن موافقته على إقامة بناء استيطاني جديد يقام على محال سوق الجملة في قلب البلدة القديمة.وعلى صعيد آخر، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في منطقة "باب الزاوية " وسط مدينة الخليل ، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، مما تسبب في إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.