بريطانيا.. إعلان اسم رئيس الوزراء المقبل في 23 يوليو

أعلن "حزب المحافظين"، اليوم، أن اسم الفائز في التصويت الذي ينظمه لخلافة تيريزا ماي في زعامة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا، سيعلن في 23 يوليو.

ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً للفوز في التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفاً هم منتسبو الحزب، في مواجهة وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.

وجاء في بيان صادر عن الحزب، أن "إعلان اسم الزعيم الجديد لحزب المحافظين سيتم في 23 يوليو".

وحين يتم إعلان رئيس الوزراء الجديد، تقوم تيريزا ماي بزيارة إلى الملكة اليزابيث الثانية لتسليم استقالتها رسمياً من منصبها كرئيسة للوزراء. ثم يقوم رئيس الوزراء الجديد بزيارة أيضاً إلى قصر باكينغهام لتثبيته في منصبه.

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ولا يحظى المحافظون بغالبية في مجلس العموم البريطاني، إنما يحكمون عبر تحالف مع الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي.

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وكانت ماي أعلنت استقالتها الشهر الماضي، بعد فشلها في تمرير اتفاق حول "بريكسيت" في البرلمان البريطاني بسبب معارضة نواب محافظين ومن الحزب الوحدوي.

ومن الممكن أن يدعو حزب العمال المعارض إلى تصويت فوري على الثقة برئيس الوزراء الجديد، من أجل إرغام حزب المحافظين على إثبات أنه يحظى بالدعم الكافي للحكم.