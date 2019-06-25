"الناتو" يعرب عن قلقه إزاء سلوك إيران في المنطقة

أعرب ينس ستولتنبيرج، الأمين العام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن قلق الحلف إزاء سلوك إيران، وقال إن الحلف بجميع أعضائه يشعر بقلق تجاه تصرفات وسلوك إيران، ودعمها للمنظمات الإرهابية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وقرارها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحلف سيجري مشاورات بشأن الوضع في منطقة الخليج، خلال لقاء وزراء دفاع الحلف على امتداد اليومين المقبلين في بروكسل.

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وأشار إلى ان مارك إسبر، القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي سيكون مستعداً لإبلاغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بالمستجدات، وسيتشاور مع نظرائه ويتقاسم معهم المعلومات المتوفرة حول السلوك الإيراني.

وقال، إن وحدة الاستخبارات الأطلسية تحرص على تقاسم المعلومات بشأن ما يجري، وأن الدول الأعضاء هي المعنية بالوضع وليس "الناتو" كمنظمة.