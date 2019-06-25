وزير الخارجية الإيراني: لن نسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لن تسعى أبدا لامتلاك السلاح النووي.

وقال ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موجها حديثه للرئيس الأمريكي ترامب: “قلقت على 150 شخصا، كم قتلت بالسلاح النووي، وكم جيل دمرتم بهذا السلاح، نحن أبطال مقاومة هذا السلاح، وطبق شرعنا، لن نسعى إلى امتلاك السلاح النووي أبدا”.

وأضاف ظريف: “نحن على أساس اعتقاداتنا الدينية لن نسعى إلى الذهاب باتجاه امتلاك السلاح النووي لأننا نعتبر أن هذا السلاح يخل بالاستقرار والأمن ويعتبر ضد الإنسانية”.

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وأكد وزير الخارجية: “مثلما قال المرشد الأعلى بأننا لو كنا نريد امتلاك السلاح النووي فإن معارضتكم لذلك ليس لها قيمة، لكننا لا نريد امتلاك السلاح النووي”.

وأعلنت إيران، في 15 مايو/أيار، عن تعزيزها برنامج تخصيب اليورانيوم ردا على قرار الولايات المتحدة العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة ضد إيران والدول والأطراف التي تقيم تجارة معها.