كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 7 وإصابة 15 أخرين في حادث سير بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الاعلام المحلية اصطدم حافلة ركاب مسرعة بسيارة فى مقاطعة السند بجنوب باكستان اليوم الثلاثاء، مما اسفر عن مصرع سبعة اشخاص واصابة 15 اخرين.

ووفقا للتقارير، اصطدمت الحافلة السريعة القادمة من الاتجاه المعاكس بالسيارة على الطريق السريع إندوس بالقرب من منطقة "نومينارا" في شيكاربور، وهي منطقة في السند.

وعقب الحادث، هرع رجال الإنقاذ والشرطة والسكان المحليون إلى الموقع ونقلوا الجثث إلى المستشفى المدني في المنطقة لتلقي العلاج، حيث قيل إن العديد من المصابين في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن جميع القتلى، بمن فيهم ثلاث نساء، ينتمون إلى نفس العائلة وكانوا في السيارة، مضيفة أنه تم إجراء تحقيق في الحادث.

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وأضافت التقارير أن السيارة دمرت بالكامل في الحادث واضطر رجال الإنقاذ إلى قطع أجزائها لاستعادة الجثث.

بالإضافة إلي حدوث حوادث الطرق بشكل متكرر في باكستان، ويرجع ذلك أساسًا إلى سوء صيانة المركبات والطرق المتداعية وإهمال تدابير السلامة على الطرق.

ووفقا لشرطة المرور، فإن معظم الحوادث تحدث في البلاد ويرجع ذلك أساسا إلى خطأ بشري.

