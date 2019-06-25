كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالات أوروبية تراقب عملة "البيتكوين" على الفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت عملة التشفير الناشئة في "الفيسبوك" تدقيقًا متزايدًا اليوم الثلاثاء، حيث طالب محافظو البنوك المركزية والجهات التنظيمية الأوروبية بمزيد من التفاصيل بشأن مشروع الميزان العملاق لوسائل الإعلام الاجتماعية.

وقال أكبر منظم مالي في بريطانيا، إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لفهم الميزان، مضيفًا أن المشروع قد يكون مهمًا جدًا للسياسة العامة وأنه لن يحصل بسهولة على الضوء الأخضر دون مزيد من الكشف.

وقال أندرو بيلي الرئيس التنفيذي لسلطة السلوك المالي أمام لجنة برلمانية بريطانية: "لن يسيروا دون إذن".

وأعلن "الفيسبوك" الأسبوع الماضي عن خطط لإطلاق ليبرا في النصف الأول من عام 2020، كجزء من محاولة للتوسع خارج وسائل التواصل الاجتماعي إلى التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

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وتظل العملات المشفرة مثل البيتكوين واحدة من أقل المجالات المالية تنظيمًا، وسيكون لاستجابة المنظمين الماليين المحليين والدوليين والسلطات النقدية لمشروع الميزان تأثير حاسم على آفاقه.

وأثار مشروع "الفيسبوك" مخاوف تتعلق بالخصوصية بين المشرعين الأمريكيين ودفع المصرفيين المركزيين الأوروبيين إلى المطالبة بالرقابة لضمان عدم تعريض النظام المالي للخطر أو استخدامه لغسل الأموال.

وحتى الآن امتنع محافظو البنوك المركزية العالمية إلى حد كبير عن تنظيم العملات الرقمية.

قال بنك التسويات الدولية وهو مجموعة شاملة للبنوك المركزية، يوم الأحد إن هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي للتعامل مع تمويل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل الفيسبوك.