كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستثمر بـ"فرانكلين تمبلتون": الفكرة السائدة بشأن انخفاض التضخم "خاطئة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مايكل هاسنستاب مستثمر في شركة "فرانكلين تمبلتون" الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن الاسواق وصانعي السياسة قد يرتكبون خطأ في افتراض أن التضخم سيظل منخفضا الى الابد مضيفا أن بيئة السوق الصعبة للغاية قد تنتظرنا.

قام هاسنستاب الذي يشرف على العديد من استراتيجيات الاستثمار في السندات في فرانكلين تمبلتون، بعمل اسمه مع الرهانات المتناقضة في الأسواق غير المحببة بما في ذلك أيرلندا وأوكرانيا والتي دفعت ثم دفعات ضخمة.

وقال في الآونة الأخيرة أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية من المقرر أن ترتفع، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة أكثر ولا يمكن استبعاده، وحتى مع ذلك كانت هذه وجهة نظر متناقضة حيث بدأت الأسواق تتوقع حدوث تحول في موقف السياسة الفيدرالية.

وعلى الرغم من ذلك تراجعت عائدات الولايات المتحدة لعشر سنوات، وتراجع انخفاضها مؤخرًا حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة في أوائل يوليو بسبب تباطؤ النمو والتضخم.

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في حديثه في كوبنهاجن، قال هاسنستاب إن تضخم الأجور كان أعلى ومن المرجح أن يفعل ذلك أكثر.

ولكنه قال إن مديري المشاريع بحاجة إلى "التفكير في عالم قد يكون مختلفًا" بسبب المخاطر الناجمة عن العجز والسياسات غير التقليدية والشعبية والافتقار إلى أدوات السياسة لمواجهة الركود التالي، وخاصةً إذا تضاعف صناع السياسة بشأن غير المعياري التدابير التي اعتمدوها حتى الآن.

وأضاف: "الاعتقاد بأن البنوك المركزية قادرة على حل كل مشكلة عالمية عندما أطلقت بالفعل معظم رصاصاتها أمر يجب أن نشكك فيه".