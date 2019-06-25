كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع النائب الباكستاني من نداء عمران خان كـ"رئيس الوزراء المختار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لوسائل الإعلام الباكستانية، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية في عام 2018، أشار رئيس حزب الشعب الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، إلى عمران خان كرئيس وزراء "مختار". وبعد ذلك، بدأ زعماء جميع أحزاب المعارضة تقريبًا في الإشارة إلى عمران خان باعتباره "رئيس وزراء مختار".

في كل من الجمعية الوطنية وخارجها، تمت الإشارة إلى عمران مرارًا وتكرارًا على أنه "تم اختياره"، في تأييد واضح للادعاءات بأن الانتخابات العامة في باكستان قد تم تزويرها لتعيين رئيس باكستان كرئيس وزراء للبلاد. ومع ذلك، أصدر نائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم خان سوري أمرًا، يحظر استخدام كلمة "مختارة" من قبل المشرعين لعمران خان. Advertisements

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الباكستانية، شعر نائب رئيس البرلمان بأنها إهانة ليس فقط لعمران بل للجمعية الوطنية الباكستانية بأكملها. حيث تم توزيع الكلمة أيضًا على نطاق واسع على منصات الوسائط الاجتماعية، مع هاشتاج #SelectedPM تتجه إلى موقع المدونات الصغيرة كـ"تويتر". وقال تقرير نشرته جيو نيوز، إن احتجاجًا على حظر الكلمة احتج عليه أيضًا زعماء المعارضة، بمن فيهم بيلوال بوتو زرداري، الذين قالوا إنه من "الغريب" حظر كلمة واحدة. ونقل تقرير جيو نيوز عنه قوله في الجمعية الوطنية، "من المؤسف للغاية أن مساحة الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في نايا باكستان تتراجع".

في توجيه غريب، مُنع المشرعون في باكستان، من استخدام كلمة "مختار" لرئيس وزراء البلاد عمران خان.