كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منع النائب الباكستاني من نداء عمران خان كـ"رئيس الوزراء المختار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبعد ذلك، بدأ زعماء جميع أحزاب المعارضة تقريبًا في الإشارة إلى عمران خان باعتباره "رئيس وزراء مختار".
ومع ذلك، أصدر نائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم خان سوري أمرًا، يحظر استخدام كلمة "مختارة" من قبل المشرعين لعمران خان.
حيث تم توزيع الكلمة أيضًا على نطاق واسع على منصات الوسائط الاجتماعية، مع هاشتاج #SelectedPM تتجه إلى موقع المدونات الصغيرة كـ"تويتر".
وقال تقرير نشرته جيو نيوز، إن احتجاجًا على حظر الكلمة احتج عليه أيضًا زعماء المعارضة، بمن فيهم بيلوال بوتو زرداري، الذين قالوا إنه من "الغريب" حظر كلمة واحدة.
ونقل تقرير جيو نيوز عنه قوله في الجمعية الوطنية، "من المؤسف للغاية أن مساحة الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في نايا باكستان تتراجع".