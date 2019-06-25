كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو للحوار بين الولايات المتحدة وإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة سيبيث ندياي ان الدبلوماسيين الفرنسيين أجروا عدة اتصالات رفيعة المستوى في الأسابيع الماضية مع مسؤولين إيرانيين وأمريكيين للبحث عن سبل لتخفيف التوترات. سيلتقي رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بالرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان التي تبدأ يوم الجمعة.

كررت فرنسا دعوتها إلى وقف التصعيد وخلق حوار بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يستعد قادة العالم لقمة مجموعة العشرين.

حتى الآن، لم تعلق فرنسا على اجتماعات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع حلفاء دول الخليج العربية حول بناء تحالف عالمي لمواجهة إيران.

