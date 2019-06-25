كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحذر تركيا بشأن شراء الصواريخ الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المبعوث الأمريكي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بأن تركيا سوف تنفصل عن البرنامج المتقدم للطائرات المقاتلة من طراز F-35 المتقدم إذا مضت قدما في خطط لشراء صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400.

وقد أعلنت السفيرة الأمريكية كاي بيلي هاتشيسون، عشية محادثات الناتو في بروكسل، "سيكون هناك انفصال مع" F-35 إذا اشترت تركيا النظام الروسي، كما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

اشتكت الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء الناتو مرارًا وتكرارًا من عملية الشراء، قائلة إن S-400 غير متوافق مع أنظمة الحلفاء الأخرى ويمثل تهديدًا أمنيًا: لكن هوتشيسون تقول إن تركيا لا تبدو مستعدة "للتراجع عن البيع".

