كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: هونج كونج اختبار حاسم للصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت بريطانيا على إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ضد المتظاهرين في هونج كونج التي تعارض مشروع قانون يسمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية للمحاكمة، محذرة اليوم الثلاثاء من أن مصير مستعمرتها السابقة سيكون بمثابة اختبار محكم للصين.

حيث انسحب ملايين الناس في شوارع المركز المالي الآسيوي هذا الشهر للاعتراض على مشروع القانون، الذي يسمح بتسليم الأشخاص إلى البر الرئيسي لمحاكمتهم في محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

كما أطلقت شرطة هونغ كونغ الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا زجاجات بلاستيكية.

وقال وزير الخارجية جيرمي هانت في البرلمان "أحث اليوم حكومة هونج كونج... على إجراء تحقيق قوي ومستقل في المشاهد العنيفة التي رأيناها".

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و أضاف "ستُفيد نتيجة هذا التحقيق بتقييمنا لطلبات ترخيص التصدير المستقبلية لشرطة هونغ كونغ، ولن نصدر أي تراخيص تصدير أخرى لمعدات مراقبة الحشود إلى هونغ كونغ ما لم نشعر بالرضا لأن المخاوف التي أثيرت بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تم تناولها بدقة ".

وقال هانت "سنلتزم بهذا الاتفاق ونتوقع من الصين أن تفعل الشيء نفسه". "ما يحدث في هونغ كونغ هو، كما أعتقد بالنسبة لنا جميعًا، اختبار بسيط لاتجاه السفر الذي تسلكه الصين".

وأضاف هانت: "إن الحريات الأساسية في هونغ كونغ هي التي جعلت من هذا النجاح المذهل منذ عام 1997 وبالفعل قبل عام 1997 - أي شيء يتعارض مع نص أو روح القانون الأساسي الذي يحفظها يجب ألا يحدث".

حيث عادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني في عام 1997، لأنه عندما كانت تخضع لحكم "دولة واحدة ونظامان" الذي يسمح لها بالحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي، بما في ذلك حرية الاحتجاج وقضاء مستقل كثير التقدير.

