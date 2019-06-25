كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يحذر الاتحاد الاوروبي من فرض تعريفة "نابليون" في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال "بوريس جونسون" المرشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني إنه مستعد لطرد بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر وقال إن أي محاولة للاتحاد الأوروبي لفرض تعريفة تجارية ستكون أقرب لنابليون.

وربما تكون أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي استمرت ثلاث سنوات على وشك التعمق لأن تعهد جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يثير مواجهة مع البرلمان، مما يدل على معارضته للخروج عن الصفقة.

وقال جونسون وزير الخارجية السابق وعمدة لندن: "إنه مقتنع بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على اتفاق جديد يستند إلى أجزاء من اتفاق الانسحاب لرئيس الوزراء المنتهية ولايته تيريزا ماي".

وقال جونسون ذو الـ 55 عامًا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "تعهدي هو الخروج من الاتحاد الأوروبي في عيد الهالوين في 31 أكتوبر"، مضيفًا أن هناك "إصلاحات تقنية" لمنع عودة الحدود القاسية بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، وهو جزء من المملكة المتحدة.