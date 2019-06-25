كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام "ماكرون" بـ"تدمير الديمقراطية الأوروبية" من خلال معارضة ترشيح "ويبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري، رئيس الوفد المحافظ في ألمانيا في البرلمان الأوروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتخاذ موقف "مناهض لألمانيا" و"بذل كل ما في وسعه لتدمير الديمقراطية الأوروبية" من خلال معارضة ترشيح مانفريد ويبر، نائب زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وقال كاسباري لمجلة "دير شبيغل": "نحن نحارب لإبقاء عملية المرشح الرئيسية سليمة ولجعل مانفريد ويبر رئيسًا للمفوضية الأوروبية".

وقد كررت، أيضًا، أنجيلت كرام كارينباور، خليفة "ميركل" المفضلة وزعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أن الحزب المحافظ "سيظل يقف إلى جانب مانفريد ويبر" على الرغم من الدول الأخرى التي قالت لا.

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وغضب المحافظون الأوروبيون بعد رفض "ماكرون" الموافقة على مرشح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مانفريد ويبر، نائب زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لخلافة جان كلود يونكر كرئيس لمفوضية الاتحاد الأوروبي في قمة الأسبوع الماضي في بروكسل.

ووفقًا لمصادر، يحاول الرئيس الفرنسي، تقويض دوره على الرغم من فوزه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي المقبل.

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