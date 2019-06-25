كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الجورجي ينتخب مرشح الحزب الحاكم رئيسًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخب البرلمان الجورجي يوم الثلاثاء مرشحًا حاكمًا لحزب حلم جورجيا رئيسًا جديدًا له بعد استقالة سلفه بعد احتجاجات عنيفة خارج المبنى.

وتم انتخاب "أرشيل تالكفادزي" بالإجماع، وعندما غادر المشرعون المعارضون الجلسة احتجاجًا على رفض الحزب الحاكم مناقشة موقف وزير الداخلية، الذي يعتبرونه مسؤولين عن الشرطة باستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرة.

واندلعت الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان الأسبوع الماضي بعد أن ألقى المشرع الروسي سيرجي جافريلوف كلمة أمام المشرعين من كرسي المتحدث بالروسية.

وأثار هذا الاستياء الشديد بين كثير من الجورجيين، الذين يشعرون بالغضب والإهانة، وعليهم الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو على الرغم من أن روسيا غزت بلادهم لفترة وجيزة في عام 2008 وما زالت تدعم منطقتين منفصلتين في جورجيا.

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وتطورت الاحتجاجات بسرعة إلى أزمة مزدوجة حلت موسكو ضد تبيليسي وحرضت المحتجين في جورجيا ضد حكومتهم، والتي حاولت لسنوات تهدئة الخلافات مع موسكو.

وعلقت روسيا رحلاتها إلى جورجيا وقالت إنها تشدد الرقابة على واردات النبيذ الجورجية.

وقال المحتجون إنهم سيواصلون الحشد حتى يستقيل وزير الداخلية.