“قسال” يستقيل ويقول: الـCGEM يُستغل سياسيا للوصول إلى البرلمان سنة 2021

علم “اليوم 24″، أن قيادي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، قدم استقالته من أجهزة الاتحاد، وفي مقدمتها رئاسة لجنة التمويل وآجال الأداء.

حماد قسال، رئيس لجنة التمويل وآجال الأداء، الذي ترشح لخلافة رئيسة “الباطرونا” سابقا، قبل أن ينسحب ليدعم صلاح الدين مزوار، قال إن هناك من يستغل الاتحاد لأهداف سياسية.

وتقدم قسال باستقالة مكتوبة، أرسلها عبر البريد الإلكتروني، الخميس الماضي، وتحدث فيها عن بعض حيثيات الاستقالة.

وقال إنه كان ولازال ضد ممارسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للسياسة، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها داخل الاتحاد، للظفر بمقعد برلماني في انتخابات 2021.

واعتبر قسال، أنه منذ بداية عمله داخل الاتحاد سنة 1995، لم يستعمل الاتحاد لقضاء أغراضه الشخصية، بينما اليوم يُستغل الاتحاد لكسب رهانات سياسية.