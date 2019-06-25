الدقيقة “22” توحد الجماهير العربية في “الكان”

انتهت مباريات الجولة الأولى للمنتخبات العربية المشاركة في كأس أمم إفريقيا، مصر 2019، بتحقيق المغرب، ومصر، والجزائر، نتيجة الفوز، وتعادل لتونس، ثم هزيمة تعرض لها منتخب موريتانيا.

وبالرغم من اختلاف نتائج الخماسي العربي في “الكان”، إلا أن الجماهير العربية الحاضرة في مدرجات الملاعب، توحدت في الدقيقة “22”، من كل مباراة، وذلك بالهتاف باسم نجم الكرة المصرية السابق محمد أبوتريكة.

وكانت مواجهة الافتتاح، الجمعة الماضي، بين مصر وزيمبابوي، منطلقا لهذا الحدث، عندما هتف 90 ألف متفرج باسم أبوتريكة في الدقيقة 22، في إشارة لرقم قميص اللاعب، سواء مع منتخب مصر أو فريقه السابق الأهلي المصري.