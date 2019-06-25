“العثماني” وستة وزراء في باريس لتوقيع بروتوكول اتفاق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

يوقع المغرب، اليوم الثلاثاء، في باريس، على بروتكول الاتفاق الخاص بالبرنامج القطري الثاني مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الوفد المغربي، الذي حل في مقر المنظمة، اليوم، للتوقيع على بروتوكول الاتفاق.

وضم الوفد المغربي كلا من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير العدل، محمد أوجار، ووزير الاعداد الترابي الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري.

وضم الوفد، أيضا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ومنية بوستة، كاتبة الدولة في الخارجية، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة.