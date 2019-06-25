بيروت: آلاف يتظاهرون رفضا لصفقة القرن ومؤتمرالمنامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر آلاف اللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين، اليوم الثلاثاء، في بيروت، رفضا لـ"صفقة القرن" و"مؤتمر المنامة".

وجاء أنه تم تنظيم وقفة أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، بالعاصمة اللبنانية، تحت شعار "لا لصفقة القرن، يسقط مؤتمر المنامة".

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها حركة حماس، الأعلام الفلسطينية واللبنانية، بالإضافة إلى يافطات وشعارات تطالب بـ"إسقاط مؤتمر المنامة".

وفي كلمته خلال التظاهرة، قال ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي "يريدون أن يكون مؤتمر المنامة حفلة لبيع لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مضيفا "لو أعطيتمونا مال الأرض وذهبها، فلن نتخلى عن أرضنا ومقدساتنا، فنحن مقتنعون أننا على موعد مع النصر أو الشهادة".

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وتابع: "لو كنا نريد بيع أرضنا بحفنة مال يعرضها تجار الدم وتجار المقدسات، لكنا بعنا منذ أمد بعيد".

وشدد على أن الذين "يعرضون علينا أن نبيع أرضنا وثوابتنا بحفنة من المال، نرد عليهم بوحدة موقفنا الفلسطيني، هذا الموقف الموحد التاريخي الرافض لصفقة القرن، ولمؤتمر المنامة".

وطالب عبد الهادي "أحرار العالم بدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ودعم محور المقاومة لإفشال صفقة القرن".