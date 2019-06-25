الحكومة تقلص ميزانيات الوزارات ودعوات لرفع الضرائب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، برفع الضرائب وإلغاء الإعفاءات في الضريبة كي لا يتسع العجز في الموازنة، وذلك بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، على تقليص في ميزانيات الوزارات بمبلغ 1.23 مليار شيكل.

وسترصد من هذه التقليصات ميزانية كبيرة لمشروع إنشاء وسائل تحصين مقابل قطاع غزة. وجرى رفع مبلغ التقليص بـ80 مليون شيكل لصالح تمويل مشروع في مستوطنة "مافو موديعين"، التي احترق عدد من البيوت فيها قبل عدة أسابيع.

واستعرض المسؤولون في وزارة المالية خلال اجتماع الحكومة، أمس، معطيات حول صورة الوضع لميزانيات السنوات المقبلة. وقال محافظ بنك إسرائيل إن "الصورة التي استعرضت مقلقة".

وتتميز ميزانيات العام الحالي والسنوات الثلاث المقبلة بأن التزامات الحكومة وإنفاقها أعلى من مدخولاتها، وهو ما يوصف بـ"العجز البنيوي"، ويتم التعبير عنه في العام الحالي بعجز فعلي بنسبة 3.5% - 4%. ويتوقع أن يبقى العجز بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحذر محافظ بنك إسرائيل، خلال اجتماع الحكومة، من أن "هذا مستوى عجز مرتفع جدا بالمقاييس الدولية، حتى عندما نأخذ بالحسبان النمو السكاني السريع في إسرائيل".