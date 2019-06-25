23 يوليو يزيح الستار عن رئيس وزراء بريطانيا الجديد

أعلن حزب المحافظين البريطاني، الثلاثاء، أنه ستتم إزاحة الستار عن اسم رئيس الوزراء الجديد، الذي يخلف تيريزا ماي، يوم 23 يوليو/تموز المقبل.

ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً للفوز في مواجهة وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت في التصويت الذي يشارك فيه 160 ألفاً هم منتسبو الحزب.

ومن المقرر أن يغلق باب التصويت عند الساعة 16,00ت غ، يوم 22 تموز/يوليو، على أن تعلن النتيجة في اليوم التالي، وفق ما أعلنه حزب المحافظين.

وستحدد نتيجة المعركة بين جونسون وهانت على رئاسة الحزب الحاكم والحكومة، الشروط التي ستخرج بريطانيا بموجبها من الاتحاد الأوروبي؛ إذ سيتم الإعلان عن الفائز يوم 23 يوليو/تموز المقبل.



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ويوم أمس، أقرّ جونسون، أن بلاده ستحتاج لتعاون الاتحاد الأوروبي معها للتخفيف من حدة أية صدمات محتملة قد تحصل في حال تم بريكست بدون اتفاق.

ومرارا، أصر جونسون أنه سيكون على بريطانيا مغادرة التكتل بحلول مهلة 31 أكتوبر/تشرين أول، حتى ولو كان ذلك يعني الانسحاب بدون اتفاق.

وبدون اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى "بلد ثالث" مع الاتحاد الأوروبي وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.

واتُّهم جونسون، في الماضي بعدم امتلاك خطة مفصّلة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.